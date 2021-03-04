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توك شو

السيسي الإنسان .. شاهد ماذا فعل الرئيس مع 200 شخص فقدوا الجنسية لمدة 30 عامًا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يتعاون مع جميع المواطنين فى جنوب سيناء بـ حب.  

وحكى خلال لقائه على قناة النهار ببرنامج، " حاجة حلوة" تقديم الإعلامية ندي بسيوني، موقف لأول مرة قائلا: " عائلة هليل بالمحافظة مكونة من 200 شخص كانوا يعانون من بعض الظروف وبعد ذلك فقدوا الجنسية المصرية لمدة ثلاثين عامًا، وفى حالة التحرك فى المحافظة يعانون من مشكلات سواء من المرور أو التفتيش".   

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بفحص حالتهم، وخلال الشهر الماضي حصل المواطنون فى هذه العائلة على الجنسية".

وقدم محافظ جنوب سيناء لـ الرئيس السيسي، ووزير الداخلية على ما قدمه لـ هؤلاء المواطنين.

وأضاف أن أفراد العائلة وقفوا وتصوروا بالشهادة وهم فى حالة فرح شديد.
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