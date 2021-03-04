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محافظات

فحص 22305 سيدات ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» في كفر الشيخ

الخميس 04/مارس/2021 - 10:47 م
فحص 22305 سيدة ضمن
فحص 22305 سيدة ضمن مبادرة«صحة الأم والجنين» في كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، فحص 22305 سيدات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي، وحتى الآن. 

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حقق مركز دسوق المركز الأول في هذه المبادرة، وذلك من خلال فحص 3236 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ والذي قام بفحص 3136 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بـ 2889 سيدة تم فحصها.

وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا، التي بدأ التسجيل لها في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني واليوم بدأت فعاليات تلقي اللقاح في مركز التطعيمات بمستشفى قلين المركزي.

وقالت "سلام"، تبدأ الإجراءات لتلقي اللقاح بقياس العلامات الحيوية لمتلقي اللقاح ثم تطعيمه ثم ينتظر تحت الملاحظة لفترة قبل أن ينصرف من المستشفى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن ذلك يُعد الحدث الأهم عالميًا خلال العامين الحالي والماضي، مشيدة بالفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم.
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