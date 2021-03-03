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محافظات

بنسبة 99.2 %.. تطعيم 539 ألفا و291 طفلا ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، استمرار جميع الفرق الثابتة في الوحدات الصحية في التطعيم غدًا وبعد غد يومي الخميس والجمعة، مشيدًا بالدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال الحملة.


وتقدم محافظ كفر الشيخ، بالشكر والتقدير لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية، مشيدًا بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.


وقال نور الدين، إنه تم تطعيم أكثر من 539 ألف طفل في اليوم الرابع بنسبة تغطية 99.2%، بواقع 539291 طفلًا من سن يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة من بينهم 40 طفلًا سوريًا.


وأشار إلى أن عدد الفرق الطبية 1150 فريقًا، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التى تجوب المنازل والحضانات ومن شقة لشقة.


ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن ترتيب المراكز الخمسة الأوائل، من حيث نسبة التغطية إدارة الرياض الصحية في المركز الأول بنسبة تغطية 101.3 % وتليها إدارة بيلا الصحية في المركز الثاني بنسبة تغطية 100.5 %.


وأضافت: جاءت إدارة سيدي سالم الصحية في المركز الثالث بنسبة 100.3% ثم إدارة سيدي غازي الصحية في المركز الرابع بنسبة 100.2% وإدارة الحامول الصحية في المركز الخامس بنسبة تغطية 100% .

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