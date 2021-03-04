وزير الأوقاف من الأقصر : افتتاح 951 مسجدًا في 6 أشهر غير مسبوق

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر









وخلال كلمته في افتتاح المسجد أكد وزير الأوقاف أن افتتاح (951) مسجدًا من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه يعد رقمًا قياسيًّا غير مسبوق ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ويؤكد عناية وزارة الأوقاف واهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها مبنى ومعنى، وهو ما أشاد به المحافظ مثمنا جهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله عز وجل.





من ناحية أخرى يلتقي وزير الأوقاف غدا ، بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بديوان عام المحافظة، في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.



