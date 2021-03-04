ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف من الأقصر : افتتاح 951 مسجدًا في 6 أشهر غير مسبوق

الخميس 04/مارس/2021 - 10:27 م
الوزير والمحافظ خلال
الوزير والمحافظ خلال الافتتاح
Advertisements
عبد الرحمن محمد
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر 


وخلال كلمته في افتتاح المسجد أكد وزير الأوقاف أن افتتاح (951) مسجدًا من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه يعد رقمًا قياسيًّا غير مسبوق ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ويؤكد عناية وزارة الأوقاف واهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها مبنى ومعنى، وهو ما أشاد به المحافظ مثمنا جهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله عز وجل.

من ناحية أخرى يلتقي وزير الأوقاف  غدا ،  بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بديوان عام المحافظة، في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة. 

كما يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان: "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها"، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: الافتتاحات التي شهدتها المساجد تعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارتها

محافظ الدقهلية: ما نشهده من عمارة المساجد إنجازا غير مسبوق

وسط فرحة غامرة من الأهالي.. محافظ البحيرة يفتتح المسجد الكبير بقرية جواد حسني

قيادات أوقاف أسوان: الدولة مهتمة بالصعيد والدليل افتتاحات المساجد

الأوقاف تفتتح 26 مسجدا جديدا في المحافظات.. صور

نحتاج لهذه الموضوعات.. محافظ بني سويف يفتتح مساجد ويشيد بخطبة الجمعة

ترشيحاتنا

نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

الوديعة البنكية .. هل يجب فيها الزكاة ؟ .. الإفتاء تجيب

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

بشرى سارة لـ أصحاب الأمراض المزمنة بعد التطعيم بـ لقاح كورونا.. فيديو

شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟ ..البحوث الإسلامية تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود