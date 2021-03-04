تجربة مميزة في الإمارات.. قاعات عرض سينمائية مخصصة للمصابين بالتوحد

انضمت إلى صالات العرض في الإمارات، قاعة جديدة صديقة للمصابين بالتوحد، أطلقتها فوكس سينما، التابعة لشركة ماجد الفطيم للسينما وماجد الفطيم للتسلية والترفيه، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد.
تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، حول دور عرض جديدة في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه المرة لفئة معينة مجموعة فوكس سينما أعلنت عن قاعات جديدة صديقة للمصابين بالتوحد.
كما أكد التقرير، أن الفكرة كانت بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، بهدف أن تكون السينما متاحة للجميع، كما أن التعديلات في القاعات ستشمل خفض حجم الصوت، وتغيير إضاءة الفيلم إلى خافتة وحذف مواد الدعايات قبل العرض.
وأوضح التقرير، أن الأفلام اختيرت بمساعدة مركز دبي للتوحد الذي ساعد أيضا في تدريب موظفي السينما.