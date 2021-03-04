تجربة مميزة في الإمارات.. قاعات عرض سينمائية مخصصة للمصابين بالتوحد

انضمت إلى صالات العرض في الإمارات، قاعة جديدة صديقة للمصابين بالتوحد، أطلقتها فوكس سينما، التابعة لشركة ماجد الفطيم للسينما وماجد الفطيم للتسلية والترفيه، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد.





تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها، حول دور عرض جديدة في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه المرة لفئة معينة مجموعة فوكس سينما أعلنت عن قاعات جديدة صديقة للمصابين بالتوحد.





كما أكد التقرير، أن الفكرة كانت بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، بهدف أن تكون السينما متاحة للجميع، كما أن التعديلات في القاعات ستشمل خفض حجم الصوت، وتغيير إضاءة الفيلم إلى خافتة وحذف مواد الدعايات قبل العرض.



