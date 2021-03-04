بدون أدوية .. ساعد طفلك على التركيز

بسبب الانحرافات المختلفة من حولنا ، قد يواجه المرء صعوبة في التركيز، في حين أن كبار السن لا يزالون قادرين على لفت انتباههم إلى المهمة التي يقومون بها ، فإن الأمر ليس بهذه السهولة على الأطفال. في مثل هذه الأوقات ، يمكن أن يكون الحفاظ على نشاطهم البدني عن طريق السماح لهم باللعب أو القيام ببعض تمارين التنفس مفيدًا.





ومع ذلك ، إذا كنت قد لاحظت مشاكل في التركيز لفترات طويلة لدى طفلك ، فيمكنك أيضًا تجربة بعض النصائح البسيطة ، التي اقترحها طبيب الهندي سوتشي وهانسا.





قالوا: "سواء كان العمل أو الدراسة أو تذكر المكان الذي تركنا فيه مفاتيحنا ، يمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة".





ضع بعضًا من زيت إكليل الجبل العطري في موزع ودعه يعمل بسحره. من المعروف أن هذا يساعد في تخفيف التوتر وتعزيز التركيز.

تجنب الوجبات الخفيفة الجافة مثل البسكويت والمشروبات الغازية لأنها قد تعيق عملية الهضم في الجسم ، مما يؤثر على الحالة المزاجية للفرد.

نظافة النوم هي المفتاح. وقالوا: "بينما يوصى بـ 7-9 ساعات للبالغين ، فإن 10-12 ساعة للأطفال جيدة".

تدليك الجسم الأبيانغا في المساء ، يليه حمام دافئ. يساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويساعد على تقوية العضلات.



