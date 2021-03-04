ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه..عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني فى قانون المرور الجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 10:34 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
Advertisements
معتز الخصوصى
قانون المرور الجديد من القوانين التى تأخر صدورها من البرلمان السابق ، بعد إجراء تعديلات عليها من جانب الحكومة ، لكى يرى القانون النور بعد إصداره من جانب البرلمان الحالى.

ويستهدف قانون المرور الجديد وضع حد للفوضى الموجودة فى الشارع المصرى ، بعد تزايد المخالفات المرورية من جانب قائدى السيارات.

ويستهدف قانون المرور الجديد إعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويستعرض "صدى البلد" عقوبات المخالفين طبقا لقانون المرور الجديد:

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. 
 
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غرامة 200 جنيه.. عقوبة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب

انتبه.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم وضع ملصق إلكتروني

تحديد رسوم التراخيص.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور

بعد الموافقة عليه نهائيا.. كل ما تريد معرفته عن رسم الملصق الإلكتروني للسيارات

احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

بسبب حبيبته.. شقيق الشاب المنتحر بمنشأة ناصر يكشف تفاصيل الواقعة

هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

إجراء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

مصرع 7 أشخاص غرقًا في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود