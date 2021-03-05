محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

قال

: فريق ليفربول الإنجليزي شعر أنه تشبع بالبطولات بعد حصده دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ما أثر على نتائج الفريق إلى جانب الإصابات العديدة بصفوف الفريق الانجليزى منوها إلى أن

صلاح لن يرحل عن الريدز وهو استطاع كسر العديد من الأرقام القياسية مينفعش نشوف ليفربول من غير

والعكس لافتا إلى أن الريدز حقق نتائج قوية الموسم الماضى.

شدد نجم النادى الإسماعيلى السابق أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى لن يرحل عن الريدز ، لافتا أن غياب فان دايك سبب رئيسي في تراجع مستوى الفريق و





وعن حظوظ منتخب مصر الوطنى فى التأهل إلى أمم إفريقيا قال : منتخب الفراعنة الكبار قاب قوسين فى الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا وأمام المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر لافتا إلى أن محمد صلاح قوى عظمى لمنتخب مصر ويمنح ثقة كبيرة لزملائه ووجوده بصفوف المنتخب كثالث أفضل لاعب في العالم يعطي انطباعا جيدا لزملائه مشددا على أن الإسماعيلي لا يتواجد بأى لاعبين داخل صفوف منتخب مصر الوطنى مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي يتواجد به اثنان من اللاعبين أبرزهم محمد صادق.



