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رياضة

بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يعبر آريس ويتأهل لنصف نهائي كأس اليونان

الخميس 04/مارس/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نجح أولمبياكوس في التأهل لنصف نهائي كأس اليونان، بعدما تعادل مساء اليوم الخميس، مع أريس (1 – 1).

واستفاد أولمبياكوس من نتيجة الذهاب وكان قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وخاض أحمد حسن كوكا المواجهة كاملا، ولكنه فشل في التسجيل أو الصناعة خلال اللقاء.

وافتتح برونو جاما النتيجة لصالح آريس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ونجح أندرياس بوشالاكيس في إدراك التعادل لـ أومبياكوس في الدقيقة 87.

يذكر أن كوكا كان صاحب هدفي الذهاب لأولمبياكوس أمام آريس، في المواجهة التي انتهت (2 – 1)، لصالح متصدر الدوري اليوناني.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي في أبريل المقبل، على أن تقام المواجهة النهائية في شهر مايو.
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