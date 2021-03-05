طائرة مجهولة تقصف شاحنة سودانية على الحدود مع ليبيا

أفادت شبكة "إرم نيوز"، مساء أمس، بأن شاحنة نقل ثقيل مملوكة لأشخاص سودانيين، تعرضت لقصف جوي من طائرة مجهولة الهوية، في مدينة الكفرة جنوبي شرق ليبيا.





ونقلت "إرم نيوز" عن مصادر قولها إن الشاحنة التي كانت تحمل على متنها عدة سيارات صغيرة من ليبيا، كانت تقصد الحدود الليبية السودانية، وعند نقطة مثلث الحدود بجبل العوينات أغارت عليها طائرة حربية.





وأضافت المصادر أنه وفقا لشهادة بعض الأشخاص الذين رجعوا للحدود الليبية، فإن الطائرة قصفت أولا بجانب الشاحنة في عملية تحذير لمن كانوا موجودين داخلها لمغادرتها.



