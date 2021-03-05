لقائدي السيارات.. احم نفسك من مخاطر الأجواء الشتوية

يحمل فصل الشتاء العديد من التغييرات الجوية، مثل الرياح و الاتربة، و موجات الصقيع وانخفاض درجة الحرارة، و لا شك أن مشكلات الشبورة الجوية هي الأعنف بين هؤلاء و التي ربما تتسبب في حالة انعدام تام للرؤية.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري افضل النصائح لتجنب مخاطر فصل الشتاء.

- ارتداء الملابس المناسبة

عليك أن تردي ملابس ثقيلة أو معطفًا من الصوف، لتتجنب برودة الأطراف أو ارتعاشة البرودة و التي ربما تربك حساباتك على الطريق، و من الضروري أن يكون معك زي مقاوم للمياه، و لا تنسى غطاء سيارتك والذي يقوم بحمايتها من مخاطر مياه الأمطار، مما يوفر عليك الدخول في مشكلات الباروما و تآكل الهيكل الخارجي.

- أفضلية القيادة

من الضروري أن تحافظ بقدر كافي على مسافات الأمان، لتفادي مشكلات الوقوف المفاجئ و مخاطر الاصطدام، ولا شك أن الالتزام بالحارة المرورية من السبل الهامة والتي تحافظ على سلامتك أثناء القيادة، وفي رغبة الانتقال من حارة إلى اخرى، فلابد من اعطاء شارة الانتقال المناسبة، لتفادي مخاطر السيارات القادمة من جانبك.

- حالات الشبورة

تختلف نسبة الشبورة الجوية بحسب البيانات المعلنة، و لذلك فيجب أن تتابع النشرات الجوية قبل أن تنطلق إلى رحلتك، لتفادي مخاطر انعدام الرؤية، و لكن عليك أن تستعد لهذا الأمر جيدًا بصاينة مصابيح السيارة وتغيير اللمبات التالفة، حتى تتمتع بمستوى رؤية مميز، و قم بصيانة مساحات السيارة لإزالة بخار المياه، ولا شك أن صيانة الإطارات من الأمور الضرورية، والتي تمنح أفضلية القيادة على الطريق، ولذلك فقم بضبط مستوى الهواء بداخلها و اطمئن على حالة العجلة البديلة.