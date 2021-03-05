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توك شو

لأول مرة.. سمير غانم يروي كواليس مسرحية "المتزوجون"

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:12 ص
الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم
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إسراء صبري
روى الفنان إسلام إبراهيم، تفاصيل عمله مع الفنان سمير غانم، قائلا:" الفنان سمير غانم قالي إنه مبيحبش الناس اللي بتحفظ..ومرة عملنا 3 بروفات كان أستاذ سمير غانم بيقدم أداء مختلف في كل بروفة".

وقال الفنان سمير غانم خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :"كل مسرحية المخرج يسألني هدخل أزاي اقوله سيبهالي أنا وأنا هدخل".

واسترسل: "خلال مسرحية المتزوجون المخرج قالي ادخل المسرحية بمزاجك، وبالفعل تواصلت مع فرقة المزمار البلدي واتفقت يدخل معايا..وكمان حطيت سجارة في المزمار".

وأكمل: اللي أوحى ليا بالفكرة هو جورج ونتيجة كل هذا دخلت المسرحية وعملت مفاجأة للكل على المسرح".

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