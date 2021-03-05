لأول مرة.. سمير غانم يروي كواليس مسرحية "المتزوجون"

روى الفنان إسلام إبراهيم، تفاصيل عمله مع الفنان سمير غانم، قائلا:" الفنان سمير غانم قالي إنه مبيحبش الناس اللي بتحفظ..ومرة عملنا 3 بروفات كان أستاذ سمير غانم بيقدم أداء مختلف في كل بروفة".
وقال الفنان سمير غانم خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :"كل مسرحية المخرج يسألني هدخل أزاي اقوله سيبهالي أنا وأنا هدخل".
واسترسل: "خلال مسرحية المتزوجون المخرج قالي ادخل المسرحية بمزاجك، وبالفعل تواصلت مع فرقة المزمار البلدي واتفقت يدخل معايا..وكمان حطيت سجارة في المزمار".
وأكمل: اللي أوحى ليا بالفكرة هو جورج ونتيجة كل هذا دخلت المسرحية وعملت مفاجأة للكل على المسرح".
وقال الفنان سمير غانم خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :"كل مسرحية المخرج يسألني هدخل أزاي اقوله سيبهالي أنا وأنا هدخل".
واسترسل: "خلال مسرحية المتزوجون المخرج قالي ادخل المسرحية بمزاجك، وبالفعل تواصلت مع فرقة المزمار البلدي واتفقت يدخل معايا..وكمان حطيت سجارة في المزمار".
وأكمل: اللي أوحى ليا بالفكرة هو جورج ونتيجة كل هذا دخلت المسرحية وعملت مفاجأة للكل على المسرح".