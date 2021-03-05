حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 5 -2 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 من مارس 2021.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أوراق أو عقود أو مطالبات مالية.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تسترخي وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يساعدانك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث، فقط تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
مهنيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس بمواجهة برجك وقد يثيران المشاكل، ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.
مهنيا: المريخ والقمر معاكسان وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.
ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفيا: رغم التشوش.. تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر ببرجك يجعلك متألقا ومبهرا.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك واعمل في صمت وتجنب الزهو.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل الحب يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل الحب يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.