حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 5 -2 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أوراق أو عقود أو مطالبات مالية.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

من 22/5 إلى 21/6

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تسترخي وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يساعدانك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث، فقط تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.