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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 5 -2 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:05 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 من مارس 2021.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف صحيحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة أخاذة وتجد أن لديك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بالتريث في أقوالك وحاول أن تستفيد من خبرات الماضي.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أوراق أو عقود أو مطالبات مالية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تسترخي وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يساعدانك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث، فقط تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر بمنزل الحب مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
مهنيا: اليوم أنت شديد الحماس ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس بمواجهة برجك وقد يثيران المشاكل، ومن المهم أن تلتزم اليوم بما عليك من واجب.
مهنيا: المريخ والقمر معاكسان وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وتماسكك واحذر المكائد.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات واليوم مناسب للانطلاق والاستمتاع بوقتك مع الجميع.
ماليا ومهنيا: المريخ يدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أرباحا ومكاسب ويعدك بتحقيق نجاحات وانتصارات.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور وكن يقظا ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية مصالحك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفيا: رغم التشوش.. تقدّم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر ببرجك يجعلك متألقا ومبهرا.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك واعمل في صمت وتجنب الزهو.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل الحب يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل الحب يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.


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