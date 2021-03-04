حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس4 من مارس 2021.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.



عاطفيا واجتماعيا: يمكنك أن تقترب بلطف من الأصدقاء وممن تحب، فقط لا تعلن عن خططك وأخبارك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش العاطفي.. عطارد يمنحك يقظة ونشاطا، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.

مهنيا: القمر بمنزل العمل يساعدك على تحقيق النجاح فتتقدم أعمالك وتستدرك الأخطاء.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا الهدف منه التعاون والتكامل، فقط تجنب الصدام.



