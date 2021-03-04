حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس4 من مارس 2021.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.
عاطفيا واجتماعيا: يمكنك أن تقترب بلطف من الأصدقاء وممن تحب، فقط لا تعلن عن خططك وأخبارك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش العاطفي.. عطارد يمنحك يقظة ونشاطا، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.
مهنيا: القمر بمنزل العمل يساعدك على تحقيق النجاح فتتقدم أعمالك وتستدرك الأخطاء.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.
مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.
مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا الهدف منه التعاون والتكامل، فقط تجنب الصدام.
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا الهدف منه التعاون والتكامل، فقط تجنب الصدام.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأهل والأحباب وتسعد بحبهم.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس ويعدك بلقاءات موفقة ومفيدة.
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأهل والأحباب وتسعد بحبهم.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس ويعدك بلقاءات موفقة ومفيدة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية بمسائل مهنية ومالية، فقط اعتن بحساباتك تجنبا للخسائر.
عاطفيا: عطارد في منزل الحب يمنحك نشاطا وقدرة على التفاوض وتأثيرا في الآخر.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية بمسائل مهنية ومالية، فقط اعتن بحساباتك تجنبا للخسائر.
عاطفيا: عطارد في منزل الحب يمنحك نشاطا وقدرة على التفاوض وتأثيرا في الآخر.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر يساعدانك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر يساعدانك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأفكارك وأعمالك، واحرص على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل ولدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأفكارك وأعمالك، واحرص على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل ولدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حماسا واهتماما بمن حولك ويخيم الود على علاقاتك.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حماسا واهتماما بمن حولك ويخيم الود على علاقاتك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.
عاطفيا واجتماعيا: تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.
عاطفيا واجتماعيا: تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس يمنحانك تألقا وإشراقة والوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء ويجذبك كل جديد.
مهنيا: القمر بمنزل الحظ يمدك باليقظة وبالقدرة على تنمية أعمالك وتصيب هدفك.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس يمنحانك تألقا وإشراقة والوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء ويجذبك كل جديد.
مهنيا: القمر بمنزل الحظ يمدك باليقظة وبالقدرة على تنمية أعمالك وتصيب هدفك.