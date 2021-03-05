لم تتخيل.. فتاة صدمت بعد رؤيتها لمقطع فيديو عن حماتها تتحدث عنها.. شاهد

فوجئت شابة بالغة من العمر 23عاما، بمقطع فيديو لحماتها تتحدث فيه عن خبر سعيد يخص ابنها و زوجته بعد أن سافرا لقضاء اسبوع استجمام في استراليا و لم تتخيل أن حماتها ستقوم بنشر أسرارهما .





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر شعرت بالصدمة الشديدة حينما أرسلت صديقها المقربة رسالة تهنئها على خبر حملها الذي لم تخبر أي شخص به سوا زوجها و أمه.





صدمت الزوجة بما قامت به حماتها، فقد أذاعت الخبر عبر وسائل التواصل مما أفقد خصوصية الموقف، فقد شعرت أن حياتها الشخصية اصبحت متداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.





أوضحت الشابة لصديقتها أنها أخبرت حماتها بخبر حملها و طلبت منها أن تقوم بإذاعة الخبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتتخلص من الموقف المحرج الذي وقعت فيه بسبب علم حماتها بذلك الخبر .





ذكرت الفتاة أنها لم تتخيل أن حماها ستقوم بذلك، فقامت بالإتصال بها لتتأكد من المعلومة، فكان ردحماتها أسوء مما توقعت، فقد أخبرتها أنها لم تقصد إخبار الجميع بل كان في مخيلتها أنها تخبر شقيقتها فقط، إلا أنها فوجئت فيما بعد أنها لم تكن تتحدث لشقيقتها فقط، بل كانت تتحدث من خلال بث مباشر و شاهده الجميع .