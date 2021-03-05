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أخبار العالم

كامالا هاريس ونتنياهو يؤكدان منع إيران من الحصول على سلاح نووي

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرت اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. 

وقال البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "يس الوزراء الإسرائيلي أكد لنائبة الرئيس الأمريكي التزامه بمنع إيران من تطوير سلاح نووي".

وأضاف البيان: "نائبة الرئيس الأمريكي شددت لنتنياهو على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك لتعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجال مكافحة جائحة كورونا.

والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا".

وحث شتاينتز، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.


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