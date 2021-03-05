تفاصيل انضمام عمرو دياب لفرقة يحيى الموجي.. فيديو

قال الموسيقار يحيي الموجي، إنه بدأ مشواره الفني من خلال تكوين فرقة موسيقية، وطلب وقتها الفنان عمرو دياب الانضمام إليهم، وبالفعل قبلوه معهم.





وتابع الموجي خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" عمرو دياب وقت انضمامه لفرقة الموجي لم يكن يمتلك سيارة، وكان يوصله بنفسه في سيارته "الزستافا".





أشار إلي أن أغنية "قلبي"، هي اقتباس من لحن "قمرين" وبعد أن غناها عمرو دياب، أخذ اللحن ووضع عليه كلمات جديدة وغناها في الديو الشهير مع الشاب خالد.