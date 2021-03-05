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أخبار العالم

قرار عاجل من حكومة نيوزيلندا بعد رصد أمواج تسونامي

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت حكومة نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إلغاء أوامر بإخلاء مناطق ساحلية والتي أصدرتها مساء الخميس خوفًا من تسونامي.

وحذر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، فجر الجمعة، سائر دول وجزر المنطقة من خطر تعرضها لأمواج مد عالٍ بعد زلزال بقوة 8.1 درجة وقع بالقرب من جزيرة كيرماديك النيوزيلاندية غير المأهولة ولم يتسبب بضحايا أو أضرار.

وقال المركز ومقره في ولاية هاواي الأمريكية إن أمواج تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ستضرب كلًا من فانواتو وكاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ.

وأضاف أن أمواج تسونامي أصغر يمكن أن تصل إلى دول بعيدة جدًا عن مركز الزلزال، بما في ذلك اليابان وروسيا والمكسيك والسواحل الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال المركز إنه تم رصد أمواج تسونامي، مشيرًا إلى أن أجهزة القياس التقطت قرب نوكوالوفا عاصمة تونجا أمواج مد عالٍ صغيرة ارتفاعها ثلاثة سنتيمترات، مذكرًا بأن أمواج التسونامي تزداد قوة كلما تقدمت في المياه.

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