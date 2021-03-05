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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضرب منشآت نووية في إيران

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعكف على تحديث خطط لضرب منشآت إيران النووية.

وأضاف جانتس في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "حددنا العديد من الأهداف النووية داخل إيران".

وتابع: "مستعدون للتصرف بمفردنا لمواجهة خطر إيران، وميليشيا حزب الله تمتلك مئات آلاف الصواريخ تخزن بعضها بمناطق سكنية".

ومنذ قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مشيرًا إلى أن أكد لها أنه ملتزم بمنع إيران من تطوير سلاح نووي الذي ليس له هدف إلا التدمير.

والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا".

وحث شتاينتز، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.
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