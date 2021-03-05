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فن

بـ فستان أزرق.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:24 ص
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
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محمد بدران
شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" 

تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق لا يحمل أي نقوشات، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وشاركت ليلى في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     


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