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محافظات

تعمير الوادي الجديد: الانتهاء من رصف 30 كيلومترا بطريق تنيدة / منفلوط

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس ماهر حسوبة، مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى الانتهاء من رصف 30 كيلو مترا طولى ناحية منفلوط وتنفيذ أعمال حفر وردم وتربة أساس بطول 50 كيلو مترا، ضمن أعمال مشروع محور تنيدة - منفلوط، وتم تنفيذ أعمال حفر وردم وتشوين تربة أساس بطول 80 كيلو مترا، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق من ناحية مركز الداخلة من نقطة الكيلو صفر للكيلو 100، بالإضافة لـ4 كيلو مترات فى منطقة النقب جار العمل فيها.

وأضاف حسوبة، أن محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.

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وأكد حسوبة، أن المشروع يجرى تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة تشمل رصف مسافة معينة على أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى نهاية ديسمبر 2021 حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار و774 مليونا و600 ألف جنيه.

من جانب آخر شهد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، امس الخميس، تدشين حملة تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبى بحى الزهور بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع المحافظ على مراحل حصول المواطنين على اللقاح وخطوات المنظومة بداية من التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن(15335) أو داخل مستشفيات المحافظة، وصولًا إلى الحصول على اللقاح،ووجه الزملوط بتيسير إجراءات حصول المواطنين على اللقاح بالمناطق النائية بالمحافظة، مناشداََ المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن تخصيص مركزين لتلقى اللقاح بالمجان وهما المركز الطبى بحى الزهور بالخارجة لخدمة أهالى مركزى الخارجة وباريس والمركز الطبى بموط بالداخلة لخدمة أهالى الداخلة وبلاط والفرافرة وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرا.
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