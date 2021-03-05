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حوادث

إنقاذ طفلة تناولت أقراصا طبية بالخطأ في سوهاج

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:44 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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أنغام الجنايني
أصيبت طفلة في منتصف العقد الأول من العمر بحالة إعياء وقئ مستمر، إثر تناولها أقراص طبية عن طريق الخطأ بمنزلها في العتامنة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (هناء. ا. ع - ٤ سنوات - وتقيم بناحية العتامنة)، مصابة بحالة إعياء وقئ مستمر، إدعاء تناولها أقراص طبية.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها (أسماء. س. ب - ٢١ سنة - ربة منزل - ويقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل عثرت على أقراص طبية وتناولتها عن طريق الخطأ.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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