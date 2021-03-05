إيفانكا ترامب.. هل تعيش في جلباب أبيها لتصل إلى عرش البيت الأبيض؟

ما زال اسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتردد بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام بشكل مثير للجدل، كما اعتاد خلال فترة رئاسته، حيث رجحت بعض الصحف الأمريكية أن يستعين ترامب بابنته إيفانكا، التي تمتلك طموحًا سياسيًا، لتخوض معه غمار الانتخابات الرئاسية كنائبة له في عام 2024.

وتقول مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، إن مايك بنس، النائب السابق لترامب، قضى 4 سنوات مطيعًا وخاضعًا لسياسات الأخير، باستثناء لحظة واحدة، رفض خلالها قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي فاز بها الرئيس جو بايدن.

وفي المقابل، يبدو أن مايك بنس قُتل بالنسبة لترامب، خلال أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي هتف خلالها أنصار الرئيس السابق قائلين: "اعدموا مايك بنس".

وفي وقت سابق، رفض مايك بنس، تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، لإقالة ترامب من منصبه، وبعد صمت طويل، قرر الخروج عن صمته وكتب مقال رأي ألمح خلاله أن الانتخابات سُرقت من ترامب، وأن أحداث العنف التي استهدفت الكونجرس في يناير الماضي لم تحدث بسبب الرئيس السابق.

وتابعت المجلة: "في المقابل ربما تعتقدون أن ترامب سيدعو بنس ويقول له شيئًا من هذا القبيل: شكرًا لدعمك لي دائمًا واعتذر لك لأنك كنت على وشك أن يتم إعدامك بدون محاكمة..."، لكن وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أكدت في تقرير لها أن ترامب يخبر حلفائه بأنه يفكر جديًا في شخص آخر غير بنس يخوض معه السباق الرئاسي عام 2024، ذلك بالإضافة إلى أن مستشارين مقربين من الرئيس السابق، يرغبون في أن يختار شخصًا آخر غير بنس.





وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات في هذا الصدد، فإن ترامب ناقش بشكل خاص عدة اسماء يمكنها أن تحل محل بنس، حيث يقوم ترامب حاليًا بتقييم من وقف بجانبه حتى نهاية فترة ولايته ومن لم يفعل ذلك".

وتضيف المجلة الأمريكية أن مايك بنس اتبع الدستور الأمريكي لمدة ثانية، ولهذا اعتبره ترامب بمثابة "حيوان خائن".

وناقش مستشارو ترامب، اختيار امرأة ذات بشرة بيضاء أو سوداء، لتخوض سباق الانتخابات الرئاسية مع ترامب في عام 2024، وذلك بعدما قرر فريق ترامب سحب "التذكرة" من مايك بنس.

واقترح اثنان من مستشاري ترامب الاستعانة بكريستي نويم، حاكمة ولاية داكتوتا الجنوبية، لتخوض معه السباق الرئاسي، فيما قالت مصادر إن نجل ترامب، وصديقته كيمبرلي جيلفويل، يستضيفون حملة لجمع التبرعات من أجل نويم في منتجع مارا لاجو الذي يملكه ترامب.

ويعُتقد أيضًا بحسب المجلة، أن ترامب يمكن أن يضم عائلته إلى السباق الرئاسي، والاستعانة بإيفانكا، أو نجله ترامب جونيور، أو السياسية الناشئة لارا ترامب، حيث سبق وأن ظهرت تقارير صحفية، تفيد بأن جاريد كوشنر، زوج إيفانكا، يخطط لجعل زوجته أول امرأة تتولى منصب الرئيس، لذا فمن المفترض أن يكون منصب نائب الرئيس نقطة انطلاقة منطقية بالنسبة لها.