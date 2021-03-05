ملخص امتحانات الأزهر في 6 أيام.. تشديد الإجراءات الاحترازية والتحقيق مع طلاب بسبب الشعر الكثيف

أعلن الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن عدم ورود أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، منوها أنه تم التشديد على مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.

شكوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي بشأن سؤال في منهج مُلغى.. والأزهر يرد

كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن وجود سؤال في امتحان الصف الرابع الابتدائي الأزهري، من منهج يناير، والذي تم إلغاء مقرراته من المعاهد.





طلاب الثاني الثانوي الأزهري يشتكون من سؤال.. والأزهر : لا خطأ فيه

ذكرت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن وردود بعض التساؤلات من طلاب الصف الثاني الثانوي بشأن غموض في احد الأسئلة بمادة الفقه الشافعي، بوجود خطأ لغوي فيه. للمزيد من هنا



في اليوم الأول.. شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان





تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، في اليوم الأول من امتحانات الفصل لدراسي الأول.



