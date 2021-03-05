ملخص امتحانات الأزهر في 6 أيام.. تشديد الإجراءات الاحترازية والتحقيق مع طلاب بسبب الشعر الكثيف

انطلقت، لجان امتحانات جامعة الأزهر، والمعاهد الأزهرية لامتحان الفصل الدراسي الأول، بداية الأسبوع الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظا على حياة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا.
ونبرز في هذا التقرير ملخص الأسبوع الأول من امتحانات جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية:
عمداء كليات جامعة الأزهر يتفقدون لجان الامتحانات
تابع عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، سير عملية الامتحانات، للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
بدورها، قامت الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ترافقها الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان امتحانات الفرقتين: الأولى، والرابعة بجميع الشعب.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كليات فرع البنات
في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي بدأت السبت بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وخلال جولته الثانية؛ تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات فرع البنات بمدينة نصر، والتي شملت كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات.
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدّراسة
تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات قطاع الدَّراسة والتي شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي بدأت اليوم بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
حقيقة وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر بفيروس كورونا
علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر بسبب فيروس كورونا.
إصابة طالب بجامعة الأزهر بهبوط في ضغط الدم أثناء الامتحانات
وأعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر فرع دمنهور، عن وجود حالة هبوط في ضغط الدم لاحد الطلاب أثناء الامتحانات.
تعرض لتعب مفاجئ.. جراحة عاجلة لطالب بمدينة الأزهر الجامعية
أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية صباح السبت شملت كليات: الهندسة الزراعية، واللغات والترجمة، والتربية، والدعوة؛ بهدف الاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بتلك الكليات، والوقوف على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
إحالة عدد من طلاب تجارة الأزهر إلى مجلس تأديب بسبب الشعر الكثيف
أعلن الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن عدم ورود أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، منوها أنه تم التشديد على مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.
شكوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي بشأن سؤال في منهج مُلغى.. والأزهر يرد
كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن وجود سؤال في امتحان الصف الرابع الابتدائي الأزهري، من منهج يناير، والذي تم إلغاء مقرراته من المعاهد.
طلاب الثاني الثانوي الأزهري يشتكون من سؤال.. والأزهر : لا خطأ فيه
ذكرت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن وردود بعض التساؤلات من طلاب الصف الثاني الثانوي بشأن غموض في احد الأسئلة بمادة الفقه الشافعي، بوجود خطأ لغوي فيه.
في اليوم الأول.. شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان
تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، في اليوم الأول من امتحانات الفصل لدراسي الأول.
في اليوم الثاني.. الأزهر: رصد سؤال من خارج المنهج في امتحان القرآن وتوزيع درجاته
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، الأحد، خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والنقل الثانوي الأزهرية، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.
اطمئنان وارتياح بين الطلاب بامتحانات المعاهد الأزهرية في يومها الثالث
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أن حالة من الاستقرار والانتظام والاطمئنان سادت اليوم، الإثنين، بين الطلاب، خلال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.
في رابع أيام الامتحانات.. "المعاهد الأزهرية" يشيد بالالتزام بإجراءات الوقاية
أدى طلاب الشهادة الابتدائية والنقل الإعدادي والثانوي اليوم الثلاثاء امتحاناتهم في رابع أيام الامتحانات، حيث امتحن طلاب الشهادة الابتدائية في المواد العربية والثقافية، والصف الأول الإعدادي في القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، والصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي في التفسير والحديث والتوحيد.
في يومها الخامس .. انتظام والتزام الطلاب في امتحانات المعاهد الأزهرية
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر
امتحانات إعدادي وثانوي بدون مشاكل في اليوم السادس
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات اليوم الخميس، شهدت حالة من الاستقرار والانتظام في اللجان، خلال امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل للصف الأول الإعدادي والثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.