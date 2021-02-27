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ديني

شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.. صور

السبت 27/فبراير/2021 - 04:46 م
شيخ الأزهر يوجه بتوفير
شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان
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محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، في اليوم الأول من امتحانات الفصل لدراسي الأول.

وشملت الجولة معاهد حلمية الزيتون (بنين وفتيات) للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، وتوفير سبل الرعاية للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان؛ حماية للطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا؛ طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وخلال جولة رئيس قطاع المعاهد والتي رافقه فيها الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، اطمئن الشيخ صالح عباس على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

كما طمأن الشيخ صالح عباس الطلاب بمتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للامتحانات وتوجيه فضيلته بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن تكون أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وضرورة الاستماع لشكاوى الطلاب وأولياء أمورهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

يذكر أن طلاب الفرقتين الرابعة والخامسة الابتدائي أدوا اليوم امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، كما أدى طلاب الفرقة الأولى بالصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، الامتحان بمواد القرآن الكريم والفقه والثقافة الإسلامية.
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