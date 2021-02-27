ملخص امتحانات الأزهر اليوم.. توجيهات بتوفير الراحة للطلاب وشكوى من سؤال ملغي وإحالة طلاب لمجلس تأديب

أدى طلاب المعاهد الأزهرية، بالصف الرابع والخامس الابتدائي، اليوم امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، كما أدى طلاب الفرقة الأولى بالصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، الامتحان بمواد القرآن الكريم والفقه والثقافة الإسلامية.





شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، اليوم الأول من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، بمعاهد حلمية الزيتون (بنين وفتيات) للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، وتوفير سبل الرعاية للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان؛ حماية للطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا؛ طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وخلال جولة رئيس قطاع المعاهد والتي رافقه فيها الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، وأطمأن الشيخ صالح عباس على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.





كما طمأن الشيخ صالح عباس الطلاب بمتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للامتحانات وتوجيه فضيلته بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن تكون أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وضرورة الاستماع لشكاوى الطلاب وأولياء أمورهم والعمل على حلها في أسرع وقت.





شكوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي

وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن وجود سؤال في امتحان الصف الرابع الابتدائي الأزهري، من منهج يناير، والذي تم إلغاء مقرراته من المعاهد.





وصرح "عباس"، لـ"صدى البلد"، بأنه تم إلغاء السؤال وسيتم توزيع درجاته على باقي النقاط.





وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات معهد حلمية الزيتون الأزهري، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح الطلا، مؤكدا خلال الجولة على قياس درجة حرارة الطلاب أثناء الدخول والحرص على التباعد بين الطلاب.





ونوه بأن عقد الامتحانات يأتي تسهيلا وتخفيفا على الطلاب حتى لا يتراكم المقرر إلي نهاية العام، واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية من الطلاب والطالبات على أسئلة الامتحانات وهل هناك شكاوى للعمل على حلها وتذليلها.





جولة رئيس جامعة الأزهر

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات فرع البنات بمدينة نصر، والتي شملت كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية جاءت في إطار متابعة فضيلة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان والوقوف على التزام الكليات والطالبات بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.





حقيقة تسكين 6 طلاب بالغرفة

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه تفقد اليوم، أغلب امتحانات الكليات بالجامعة، منوها أنه لم يرد إليه أي شكاوى من الطلاب أو الطالبات بشأن الامتحانات.





وأضاف المحرصاوي، في تصريح لصدى البلد، أنه تم التشديد على الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، منوها أن أسئلة الامتحانات تنوعت بين الأسئلة المقالية أو الأسئلة الاخيتارية أو امتحانات البابل شيت.





وذكر أنه تم إجراء جولة تفقدية للمدن الجامعية وكذلك المطابخ، وأجاب رئيس الجامعة على عدد من أسئلة الطلاب.





وأشار إلى أن كل الكليات نفذت الاجراءات الاحترازية ومع ذلك لم ترد أي شكاوى من الطلاب أو رصد حالات كورونا، متعجبا من بعض الشائعات التي تنتشر بشأن السكن الجامعي والتي يروج لها البعض أن الجامعة تسكن ست طلاب في الغرفة، منوها أن الجامعة تسكن نصف استيعاب الغرفة خوفا على مصلحة وأرواح الطلاب.





إحالة عدد من طلاب تجارة إلى مجلس تأديب

أعلن الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن عدم ورود أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، منوها أنه تم التشديد على مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.





وقال عبد الحليم، لصدى البلد، إنه تم تطبيق ما تم الإعلان عنه مسبقا من عدم السماح لأي طالب لا يرتدي الكمامة من الامتحان أو الطلاب أصحاب الشعر الكثيف، منوها أنه تم إحالة عدد من الطلاب اليوم إلى مجلس تأديب بسبب ظاهرة الشعر الكثيف والتنبيه على آخرين بقصه وعدم الحضور إلى الامتحان مرة أخرى إلا وهو قصير ومتناسق.



