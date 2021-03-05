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توك شو

استشاري تغذية يحذر من أدوية التخسيس المنتشرة بـ الإنترنت

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:25 ص
ادوية
ادوية
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قسم التوك شو
قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية والسمنة، إن الوزن المثالي يحدده الشخص نفسه، لكن في نطاق عدم وجود أمراض مصاحبة للسمنة مثل الضغط أو السكر أو مشكلات في الظهر، فيستلزم ذلك إنقاص الوزن بشكل جيد.
وأضاف «جبران»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أنه يجب أخذ الأدوية المساعدة لتخسيس الوزن المصرح بها من قبل وزارة الصحة وبواسطة طبيب ذو كفاءة، متابعا: "مش أي دواء موجود على النت ناخده".
وحذر من تناول بعض الأعشاب للتخسيس أو لزيادة الوزن، حيث يضع في الغالب العطار «أي حاجة» مثل جنزبيل مع قرفة و«السنامكي» التي تساعد على الإسهال، كما تباع في الصيدليات ما يسمى بـ«شاي الرجيم»، وهذا خطر للغاية، «بتنزل أي حاجة.. الحلو والوحش»، ويمكنها إسقاط الشعر، والإفراط منها قد يؤدي لعدم التبرز بشكل طبيعي.
وأكد أن النظام الغذائي أو «الرجيم» عبارة عن تنظيم وليس حرمان من الطعام، ويجب قبل البدء فيه إجراء بعض التحليلات والتي من شأنها تحديد المشكلة، قائلا: «لو عندي مشكلة مرضية، زي الغدة الدرقية أو نقص فيتامين د، مهما عملت من نظام غذائي مش هيحصل حاجة».
وتابع: لا يجب السير وراء الموضة، فيما يخص الصيام المتقطع أو «الكيتو دايت»، مردفا: «آة هتخس، بس بتخس عضل مش دهون، والمفروض العكس».

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