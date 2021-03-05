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أخبار العالم

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا.. وتوجه تحذيرًا للحكومات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تتوقع انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع بداية العام المقبل.
وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، إن العام الجاري سيكون "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن يكون مطلع العام الجاري موعد نهاية الوباء.
وأضاف كلوج: "أتوقع أن يستمر فيروس كورونا خلال عام 2021، ولكنه سيكون أكثر قابلية للتحكم فيه. عام 2020 كان عام عدم اليقين العلمي والسياسي. خلال العام الماضي تعلمنا الكثير. لدينا الآن أدوات وبرامج تشخيص ولقاح. بالنسبة لي في عملي من المهم أن يتم التخطيط لما سنفعله مستقبلًا، ولذلك أعتقد أنه مع بداية عام 2022 سينتهي الوباء، وذلك لا يعني أن الفيروس سيختفي. ومع ذلك آمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة لتدخلات".
ومع ذلك حذر كلوج من أن أوروبا بحاجة إلى التكاتف، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يتم تطعيم سكان المناطق الغنية باللقاحات بينما لا يتم تطعيم الآخرين.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من الضروري إيلاء الاهتمام إلى كيفية رفع حكومات الدول المختلفة لقيود كورونا، مضيفًا: "إذا كان ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، فسنعود إلى نقطة البداية".
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة عالميًا أكثر من 115.43 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,668,767 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات نشرتها وكالة "رويترز".
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