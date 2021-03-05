تونس.. الاشتباه فى إصابة 22 حالة بسلالة كورونا البريطانية

نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، اليوم الجمعة، إعلانها الاشتباه في 22 حالة إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة مؤكدة.





وأوضحت بن علية أن التقصي الميداني حول حالة الإصابة المؤكدة بالطفرة البريطانية أثبت أنه ليس هناك عدوى مشتركة.





وأضافت أن هناك حالات أخرى يشتبه في إصابتها بالسلالة البريطانية بكل من ولايات أريانة والقصرين وبنزرت، مؤكدة أن عمليات التقصي الميداني متواصلة.





وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 235 ألفا و643 شخصا.





وذكرت الصحة التونسية في بيان لها منذ قليل أنه تم تسجيل 32 حالة بسبب الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 8106 حالات.

كما بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة التونسية علي مدار الاربع والعشرين ساعة الماضية 3672 تحليلا مخبريا.





ورصدت الوزارة التونسية تعافي 755 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان الى 200 ألف و984 شخصا.



