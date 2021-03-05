لو متعرفهاش.. اكتشف اضطرابات الأكل وأنواعها

يكون الإنسان مصابا باضطرابات الأكل عندما يتناول كميات صغيرة جدًا من الطعام أو الإفراط في تناولها و قد تبدأ الحالة على أنها مجرد تناول القليل جدًا أو أكثر من اللازم، لكن الهوس بالأكل والطعام يسيطر على حياة الشخص مما يؤدي إلى تغييرات شديدة.





ووفقا لما جاء فى موقع " .news-medical.net " بالإضافة إلى أنماط الأكل غير الطبيعية ، هناك القلق والقلق بشأن وزن الجسم أو شكله، غالبًا ما تتعايش هذه الاضطرابات مع أمراض عقلية أخرى مثل الاكتئاب أو تعاطي المخدرات أو اضطرابات القلق.





يمكن لاضطرابات الأكل عندما تظهر في سن مبكرة أن تسبب ضعفًا شديدًا في النمو والتطور والخصوبة والرفاهية العقلية والاجتماعية بشكل عام بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تزيد أيضًا من خطر الموت المبكر، الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي أكثر عرضة للوفاة مبكرًا بمقدار 18 مرة مقارنة بالأشخاص من نفس العمر في عموم السكان.





من الذي يصاب باضطرابات الأكل؟

يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على كل من الرجال والنساء وتكون أكثر شيوعًا بين النساء. غالبًا ما تبدأ هذه الاضطرابات في أثناء المراهقة أو في مرحلة الشباب ، ولكنها قد تتطور أيضًا أثناء الطفولة أو في وقت لاحق من الحياة.





أنواع اضطرابات الأكل

فقدان الشهية العصبي

يتميز بالخوف الشديد من السمنة والسعي المستمر للنحافة.

الشره المرضي العصبي

اضطراب الشراهة عند تناول الطعام

اضطرابات الأكل غير المحددة (EDNOS) وهذا يشمل اضطرابات الأكل التي لا تستوفي معايير فقدان الشهية أو الشره المرضي العصبي، يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام نوعًا من أنواع هو التشخيص الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يسعون للعلاج

أعراض اضطرابات الأكل