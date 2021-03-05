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محافظات

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية بأسيوط

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار استكمال أعمال الرصف والتأهيل للطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين شبكة الطرق. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 مشددًا على التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.



كانت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية قد تابعت استكمال أعمال إلقاء التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة بداية من المدرسة المهنية حتى نهاية طريقي بني ادريس ومصرف مهنى ضمن الخطة الموحدة لمركز ومدينة القوصية للعام المالى 2020 / 2021 لأعمال إعادة الرصف التي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لرفع كفاءة الطرق المحلية حيث قامت الشركة المنفذة بإلقاء التربة الزلطية كأحد أولى خطوات أعمال إعادة الرصف لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير طرق تعكس شكل حضارى لمدينة القوصية.
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