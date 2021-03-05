استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار استكمال أعمال الرصف والتأهيل للطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين شبكة الطرق.





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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 مشددًا على التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.











