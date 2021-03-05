عبد اللطيف منيع يحصد الميدالية الفضية ببطولة روما الدولية للمصارعة الرومانية

حصد عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب المصري للمصارعة والمصنف الثانى عالميا، الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 130 كجم للمصارعة الرومانية ببطولة روما الدولية، المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية من اللاعب التركي ريزا كايالب صاحب فضية أولمبياد ريو، وبرونزية أولمبياد لندن .





وتأهل لاعب منتخب مصر عبد اللطيف منيع، للمباراة النهائية بعد فوزه على اللاعب التشيكي "استبيان" في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، ليصعد للدور نصف النهائي ويتغلب على المصارع الهندي "نافين" بنفس النتيجة.





وصرح المصارع عبد اللطيف منيع قائلا " اشعر بالفخر لرفع العلم المصري بذلك المحفل الدولي والحصول على الميدالية الفضية، مازال أمامي الكثير من الاحلام والطموحات التي اسعى لتحقيقها.





واود ان اشكر عائلتي على دعمهم لى خلال مشواري الرياضي وأخص بالشكر أندية وادى دجلة لثقتها و دعمها لي سواء على الجانب المادي او المعنوي و الذى انعكس على التصنيف العالمي لأصل الى المركز الثاني بدلا من الرابع في خلال عام وذلك منذ دعم اندية وادى دجلة لى".





قال الاستاذ طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي: “يسعدنا حصول بطلنا عبد اللطيف منيع بفضية بطولة روما الدولية للمصارعة الرومانية، وتغلبه على العديد من أبطال المصارعة الرومانية بدول مختلفة"، مضيفًا أن هذه البطولة خير إعداد للبطل "منيع" لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتي نأمل أن يفوز خلالها مع الأبطال الرياضيين المصريين بالعديد من الميداليات.





وأبرمت أندية وادي دجلة، عقد دعم ورعاية للاعب عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، ضمن عقود دعم ورعاية 7 أبطال وفريق جماعي لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2021 وهم؛ محمد عبد الموجود بطل الجودو، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس، ليصبح أول ناد يبرم عقود رعاية لرياضات أخرى غير كرة القدم، وأكثر ناد لديه لاعبين دوليين بإجمالي 72 لاعبًا، تماشيًا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندة اللاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.