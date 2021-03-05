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أخبار العالم

سلطان عمان يهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:46 م
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي
بعث  السلطان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الرئيس نـانـا أكوفـو أدو رئيس جمهوريـة غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة العمانية،  أعرب السلطان هيثم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له وللشعب الغـاني الصديق. 

وكانت قد أصدرت سلطنة عمان، فى وقت سابق قرارا بإغلاق كافة الأنشطة التجارية بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا بداية من الخميس حتى 20 مارس، وذلك في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة ، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

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