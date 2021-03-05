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سيارات

أفضل 5 سيارات يفضلها الخليجي |صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
يبحث الرجل الخليجي دائما عن سيارة تناسبه تلبي احتياجاته، بالإضافة إلى أن تكون السيارة فخمة وتتمتع بانسيابية، وفي هذا التقرير نقدم 5 سيارات يفضلها الرجل الخليجي.

تويوتا لاند كروزر
تويوتا لاند كروزر - ويكيبيديا
تستمد قوتها بمحرك V6هجينة سعة 3.5 لتر،ومن المتوقع أن يتم توفير محرك ديزل تربو بست إسطوانات سعة 3.3 لتر ، ومن المتوقع أن يتصل المحرك الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، ولكنه يولد قوة 416 حصان، 600 نيوتن.


جيب رانجلر

جيب رانجلر - ويكيبيديا
تحتوي السيارة على محرك 3.6 لتر سداسي الإسطوانات V6 يستطيع أن يولد طاقة قدرها 285 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 352 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، كما يوجد بها خيار آخر لناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة  جيب رانجلر 2020 من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر وذلك في غضون  6.8 ثوانٍ فقط.


دودج تشارجر

خمسة أمور يجب أن تعرفها عن دودج تشارجر SRT هيلكات - ويلز
السيارة تعمل بمحرك ديمون مزدوج التيربو طراز V8 بسعة 6.2 لتر، قادر على إنتاج طاقة تقدر بـ1.525 حصان، مدعم بالعديد من الترقيات التي تزيد من قوته، مثل رؤوس حاقن جديدة وأنظمة عادم متطورة، وبرنامج وقود ثلاثي المضخات.


هوندا سيفيك
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تتمتع السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.


lexus lx
2021 Lexus LX Review, Pricing, and Specs

تستمد قوتها من محرك V8 سعة 5700 سي سي بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لتر .

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