ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سعد الحريري: زيارة البابا فرنسيس للعراق رسالة إلى دول المنطقة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:19 م
البابا فرنسيس يزور
البابا فرنسيس يزور العراق حالياً
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أعرب رئيس دولة الوزراء اللبناني سعد الحريري عن ترحيبه بزيارة الأب فرنسيس في أول زيارة له إلى العراق رغم أوضاع كورونا والتهديدات الأمنية. 


وكتب الحريري في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية، ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحي". وأضاف، إننا "نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".

وفور وصول البابا فرنسيس إلى بغداد، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس العراقي بقصر بغداد.


ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".


وقال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: "أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".

وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: "سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخليج الإماراتية : زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة سلام للمنطقة وتضامن مع مسيحيي المشرق

البابا فرنسيس يلتقي لاجئين من العراق قبل مغادرته إلى بلادهم

صحف الإمارات: مصر تبدأ تطعيم كبار السن بلقاح كورونا.. مواكب أمنية وآلاف من العسكريين استعدادا لزيارة البابا فرنسيس للعراق.. ولبنان يعيش على وقع الاحتجاجات بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار

شيخ الأزهر عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق "أدعو الله له بالتوفيق"

الكاظمي يصل مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان

طائرة بابا الفاتيكان تستعد للهبوط في مطار بغداد

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 صاعقة وأحد أبطال أكتوبر

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

لديهما 7 أبناء.. حبس فلسطينية وعشيقها وصديقه لقتلهم زوجها بالحوامدية

إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

روسيا: سنعلن عن إجراءات انتقامية ردًا على العقوبات الأمريكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب