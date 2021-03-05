سعد الحريري: زيارة البابا فرنسيس للعراق رسالة إلى دول المنطقة

أعرب رئيس دولة الوزراء اللبناني سعد الحريري عن ترحيبه بزيارة الأب فرنسيس في أول زيارة له إلى العراق رغم أوضاع كورونا والتهديدات الأمنية.









وكتب الحريري في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية، ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحي". وأضاف، إننا "نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".





وفور وصول البابا فرنسيس إلى بغداد، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس العراقي بقصر بغداد.









ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".









وقال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: "أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".





وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: "سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم".