أكبرة معمرة في العالم ستحمل الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو.. تفاصيل وصور

الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو والتي ستقام في شهر مايو 2021 باليابان لتؤكد قصتها من جديد على أن العمر مجرد رقم. تستعد أكبر معمرة في العالم والتي يبلغ عمرها 118 عامًا إلى حمل





وتحمل المعمرة كين تاناكا والتي نجت من معركتين مع السرطان ووبائين عالميين الشعلة الأولمبية لمسافة 100 متر أثناء مرورها عبر شيم في محافظة فوكوكا، مسقط رأسها.





وأكدت حفيدة المعمرة أن حالتها الصحية أو الأحوال الجوية فقط هي وحدها التي يمكنها إعاقتها، وأن جدتها ستسير على كرسيها المتحرك لمعظم امتداد تتابع الشعلة كما ستسير على قدميها في الخطوات القليلة الأخيرة إلى حامل الشعلة التالي.





لم تتدرب المرأة اليابانية التي عرفت بحبها للمشروبات الغازية والشوكولاتة على تتابع الشعلة، لكنها حصلت على مدربين من قبل عائلتها، وفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية.





وقال تاناكا لشبكة «سي إن إن» : «أمر واقع أنني وصلت إلى هذا العمر، ولا يزال بإمكاني الحفاظ على أسلوب حياة نشط، أريد أن يرى الآخرون ذلك ويشعرون بالإلهام ، وألا يفكروا في أن العمر يمثل عائقًا».





وأضافت الحفيدة أن جدتها تحب دائمًا المهرجانات، وتريد تحطيم الرقم القياسي لأكبر شخص عاش على الإطلاق، حيث احتفظت به الفرنسية الراحلة جين لويز كالمينت، التي توفيت عن عمر يناهز 122 عامًا و 164 يومًا في عام 1997.





وُلدت تاناكا في عام 1903 - وهو العام الذي صنع فيه رائدا الطيران أورفيل وويلبر رايت التاريخ من خلال إكمال أول رحلة جوية تعمل بالطاقة في العالم.

وأنجبت أربعة أطفال من صاحب محل الأرز الذي تزوجته في سن التاسعة عشرة، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت سن 103 أعوام، ولديها خمسة أحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد.

وعاشت حربين عالميتين والإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأضافت حفيدها إيجي: «لا أتذكر أنها تحدثت كثيرًا عن الماضي... إنها تفكر في المستقبل وتستمتع حقًا بالعيش في الوقت الحاضر».





