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رياضة

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ووادي دجلة في الشوط الأول

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:55 م
الاسماعيلي ووادي
الاسماعيلي ووادي دجلة
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق الإسماعيلي ووادي دجلة في المباراة المقامة حاليا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول تألق محمد عبدالمنصف حارس مرمي وادي دجلة في الحفاظ علي مرماه أمام هجمات الإسماعيلي. 

استحوذ فريق وادي دجلة علي الكرة بنسب 55% مقابل 45 % للإسماعيلي الذي كان أكثر خطورة وفاعلية على المرمى. 

بدأ دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدي

الدفاع : حسين السيد - مروان الصحراوي - محمد هاشم - مصطفى فارس

الوسط: عماد حمدي - محمد عادل

الهجوم: محمد الشامي - شيلونجو - فخر الدين - شكري نجيب

في حين جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: محمد عبد المنصف ، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 18 والأخير.
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