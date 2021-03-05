تعرف على سعر الريال السعودى خلال ختام تعاملات الأسبوع

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.