انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت"



وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.34 دولار، ما نسبته 2.10 في المئة، ليصل إلى 65.17 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.32 في المئة، ما يعادل 1.55 دولار، ليصل إلى 68.29 دولارًا أمريكيًا للبرميل.اقرأ أيضا.. تحذير هام من وزارة البترول بسبب الفيس بوك