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اقتصاد

انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت"

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:58 م
تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
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وكالات
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.32 في المئة، ما يعادل 1.55 دولار، ليصل إلى 68.29 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

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وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.34 دولار، ما نسبته 2.10 في المئة، ليصل إلى 65.17 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
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