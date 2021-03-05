تحذير هام من وزارة البترول بسبب "فيس بوك"

تهيب وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاملين بقطاع البترول عدم الانسياق وراء إحدى مجموعات ( جروبات) التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك التي تتداول منشورات تطلب من العاملين الإدلاء ببيانات شخصية ووظيفية تخصهم في نموذج لجمع البيانات تجنبا لاستغلال هذه البيانات بشكل خاطئ ويعرض البيانات الخاصة للعاملين للتداول والاستغلال من جهات غير معلومة.
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وقالت الوزارة إن هذه المنشورات مجهولة المصدر وليس للوزارة أي صلة بها.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم مسئوليتها عما ورد بها وتحذر من استخدام الشعار الخاص بالوزارة في أي منشورات غير صادرة عنها، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه المجموعات والصفحات مجهولة المصدر.