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اقتصاد

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد موقع Verocy الهولندي المتخصص في الاستشارات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا، أن مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا، وتتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال في تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع في عام ٢٠٢٠.

وسلط تقرير للموقع - كتبه المحلل الاقتصادي سيريل ويدر شوفن - تحت عنوان (إحياء تصدير الغاز المصري.. بوادر التوسع في صادرات الغاز المسال لدول شرق المتوسط) - الضوء على تقدم مصر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

ورصد التقرير عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر وتشمل استمرار صادراته من مصنع إدكو والتي تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا في فبراير الماضي بعد توقف دام ٨ سنوات. 

وأشار التقرير إلى أن حقل ظهر العملاق والاكتشافات الأخرى بمصر وشرق المتوسط تمكنها من العودة كواحدة من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وألقى التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة لوزير البترول عن خطط التوسع في تصدير الغاز المسال والتي تراعى أساسيات السوق ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع قدراتها التصديرية من الغاز الطبيعي المسال إلى ٥ر١٢ مليون طن سنويًا بعد تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز بطاقة ٥ر٤ مليون طن. 

وأضاف التقرير أن مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر بكل من إدكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجي الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التي أبدت رغبتها في ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز في مصر، كما يتجه الفائض المحلى من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز. 

كما سلط التقرير الضوء على خطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن مزايدة كبرى للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية لكل من هيئة البترول وشركة إيجاس علاوة على توقيعه اتفاق مؤخرًا مع شركة شل للبحث والاستكشاف في مياه البحر الأحمر.
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