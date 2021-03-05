بعد قليل .. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل والقري التابعة لها ( قري ترسا - شبرامنت- الحرانية - زاوية أبو مسلم - المنوات - منيل شيحة - طموه)، لمدة ٨ ساعات إعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق ٥/ ٣ / ٢٠٢١ إلي الساعة ٦ صباحًا من يوم غدا السبت الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢١ .





وأوضحت الشركة فى بيان لها أن هذا الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.





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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.





كما تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن المتأثرة وللطوارئ يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من الهاتف الأرضي.