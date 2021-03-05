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في 5 خطوات.. طريقة عمل حلى التوفي البارد

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:00 م
طريقة عمل حلى التوفي
طريقة عمل حلى التوفي البارد
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آية التيجي
رغم تنوع طريقة عمل حلى التوفي البارد، إلا أنها تعتبر من أسهل وأسرع وصفات الحلويات في التحضير، ويمكن تحضيره إما باستخدام الكيك وهو ما يستخدم في تحضير الوصفة الأصلية القديمة حلى التوفي أو باستخدام البسكويت. 

وقت التحضير: 10 دقيقة
وقت الطبخ: 30 دقيقة
تكفي لـ: 4 أفراد

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حلى التوفي البارد بوصفة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل، ويعد التوفي من أكثر الإضافات تميزًا لأطباق الحلويات، ويمكن إضافة بعض النكهات إليه كجوز الهند، أو المكسرات المجروشة، أو الشوكولاتة.


طريقة عمل حلى التوفي البارد

مقادير طريقة عمل حلى التوفي البارد

1 كوب حليب سائل
1 كوب حليب بودرة
1 علبة حليب مكثف محلى
1 علبة بسكويت شاي سادة
1 علبة قشدة
½ كوب سكر


طريقة عمل حلى التوفي البارد :

- قومي بغمس البسكويت بالحليب السائل ، ثم وزعيه فى الصينية.

- اخفقي بالخلاط بعض الحليب المكثف، السكر والقشدة ، إذا أصبح المزيج كثيفًا يمكنك تخفيفه بإضافة بعض الحليب السائل.

- اسكبي الخليط فى الصينية فوق البسكويت وقومي بتسوية السطح باستخدام السباتولا.

-  ثم وادخلي حلى التوفي البارد في الفريزر حتى يتماسك تمامًا.

- يمكنك إضافة بعض الحليب المكثف وصلصة الشوكولاتة على وجه حلى التوفي البارد.
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