في 5 خطوات.. طريقة عمل حلى التوفي البارد

وقدم الشيف سنان بطرس

طريقة

عمل

بوصفة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل، ويعد التوفي من أكثر الإضافات تميزًا لأطباق الحلويات، ويمكن إضافة بعض النكهات إليه كجوز الهند، أو المكسرات المجروشة، أو الشوكولاتة.