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أخبار العالم

طويلة الأمد.. الصحة العالمية تحذر من الآثار النفسية لـ فيروس كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:22 م
الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من الآثار النفسية لفيروس كورونا
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قسم الخارجي
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الجمعة، إن المنظمة نجحت في توزيع 20 مليون جرعة في 20 دولة عبر مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات.

وأضاف أدهانوم خلال إحاطة للمنظمة حول الوباء "تداعيات فيروس كورونا النفسية ستكون أكبر من تداعيات الحرب العالمية الثانية.. وستمتد لسنوات طويلة".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن موعد نشر  التحقيق المتعلق بمنشأ فيروس كورونا هو 14 أو 15 مارس الجاري، ولم يحذف أي معلومات من التقرير حول زيارة بعثة المنظمة إلى مدينة ووهان.

وتابع المسؤول بالمنظمة الصحية "أعلم أن العديد من الدول الأعضاء يتطلعون بشدة لرؤية التقرير.. وأنا أيضاً بالطبع".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية أنه خلال الأسبوع المقبل سيجري توزيع 14.4 مليون جرعة لقاح على 31 دولة.

في وقت سابق، قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن العام الجاري سيكون "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن يكون مطلع العام الجاري موعد نهاية الوباء.

وتابع في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، "أتوقع أن يستمر الوباء خلال عام 2021، لكنه سيكون أكثر قابلية للتحكم فيه.. عام 2020 كان عام عدم اليقين العلمي والسياسي.. خلال العام الماضي تعلمنا الكثير ولدينا الآن أدوات وبرامج تشخيص ولقاح".

وأوضح كلوج "بالنسبة لي في عملي من المهم أن يتم التخطيط لما سنفعله مستقبلًا، ولذلك أعتقد أنه مع بداية عام 2022 سينتهي الوباء، وذلك لا يعني أن الفيروس سيختفي. ومع ذلك آمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة لتدخلات".
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