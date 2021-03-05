حاكم مصرف لبنان عن شائعة العقوبات: سأقاضي الجميع بتهم الخيانة

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن كل ما أشيع حول فرض عقوبات أمريكية بحقه ماهي إلا شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبررج الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي .









وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان قائلا : إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلبًا على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.





وفي سياق آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسؤولا أمريكيا رفيعا معنيا بالملف اللبناني ، نفى المعلومات عن “عقوبات أمريكيّة مُحتملة على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة”، مُشدّدًا على أنّ “هذه المسألة ليست مطروحة ولم تَكن مطروحة من الناحية العملية في دوائر القرار الأميركي”.





وأشار المسؤول، إلى أن الحملات الإعلامية شيء، والمعلومات الموثّقة التي تستند إليها المؤسسات الأميركية المعنية شيء آخر، حيث قال " إن الولايات المتحدة الأميركية ليست في وارد الدخول في السجالات الإعلاميّة والحملات السياسية والدعائية المتبادلة في لبنان، وقراراتها تُبنى على أساس القواعد القانونية والسياسية التي تعتمدها علنًا، وليس على تسريبات ودسائس وأكمنة يَنصبها الأطراف المتخاصمون في لبنان للإيقاع ببعضهم".



