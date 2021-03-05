ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حاكم مصرف لبنان عن شائعة العقوبات: سأقاضي الجميع بتهم الخيانة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:17 م
رياض سلامة
رياض سلامة
Advertisements
محمود نوفل
كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن كل ما أشيع حول فرض عقوبات أمريكية بحقه ماهي إلا شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبررج الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي .


وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان قائلا : إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلبًا على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.

وفي سياق آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسؤولا أمريكيا رفيعا معنيا بالملف اللبناني ، نفى المعلومات عن “عقوبات أمريكيّة مُحتملة على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة”، مُشدّدًا على أنّ “هذه المسألة ليست مطروحة ولم تَكن مطروحة من الناحية العملية في دوائر القرار الأميركي”.

وأشار المسؤول، إلى أن الحملات الإعلامية شيء، والمعلومات الموثّقة التي تستند إليها المؤسسات الأميركية المعنية شيء آخر، حيث قال " إن الولايات المتحدة الأميركية ليست في وارد الدخول في السجالات الإعلاميّة والحملات السياسية والدعائية المتبادلة في لبنان، وقراراتها تُبنى على أساس القواعد القانونية والسياسية التي تعتمدها علنًا، وليس على تسريبات ودسائس وأكمنة يَنصبها الأطراف المتخاصمون في لبنان للإيقاع ببعضهم".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن فريق عمله في واشنطن وفي لبنان يواكب كل التفاصيل المالية والمصرفية بالتعاون المباشر مع الجهات اللبنانيّة وغير اللبنانية المختصة، وهو قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات التضليلية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار كاذبة.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج

بعد لقاء المدعي العام التمييزي.. حاكم مصرف لبنان: جاهز للإجابة عن أي أسئلة

وزيرة العدل اللبنانية تعليقا على الطلب السويسري: نحن بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي

تلبية لطلب القضاء السويسري.. تحرك جديد بشأن مقاضاة حاكم مصرف لبنان

مساعدات أمريكية للجيش اللبناني واحتفالية بقاعدة بيروت الجوية

بتهمة الاختلاس.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات ضد مسؤول لبناني كبير

ترشيحاتنا

حادث مروع.. مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

وفاة شقيق عمر الحريري

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

المصرية للتخطيط : الاستخدام الحالي لـ مجمع التحرير أساء لقيمة الميدان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا