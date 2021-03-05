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توك شو

الشركة القابضة : لن يتم توصيل الغاز لهذه المنازل في القرى وهذا هو السبب .. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:20 م
توصل الغاز
توصل الغاز
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محمد القاضي
أكد المهندس أحمد محمود السيد ، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، أن مشروع خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للقري ضمن مبادرة حياة كريمة يساهم في رفاهية المواطنين ورفع العبء عنهم، معقبا: "وصلنا إلى أعداد غير مسبوقة في توصيل الغاز للمواطنين".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل توصيل الغاز إلى المنازل"، مؤكدا: "وصلنا لمعدلات غير مسبوقة من توصيل الغاز للمنازل سنويا".

وأشار نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ،: "أي مبنى غير مطابق للمواصفات الأمنية لن يتم توصيل الغاز له.. ونسعى لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد متاح من المواطنين".

وأوضح نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،: "نحن مع خطة الدولة ونعد الخطة لتوصيل الغاز لمتوسط مليون و200 ألف عميل سنويا، ونقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي  لـ 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة".

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