الشركة القابضة : لن يتم توصيل الغاز لهذه المنازل في القرى وهذا هو السبب .. فيديو

أكد المهندس أحمد محمود السيد ، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، أن مشروع خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للقري ضمن مبادرة حياة كريمة يساهم في رفاهية المواطنين ورفع العبء عنهم، معقبا: "وصلنا إلى أعداد غير مسبوقة في توصيل الغاز للمواطنين".





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل توصيل الغاز إلى المنازل"، مؤكدا: "وصلنا لمعدلات غير مسبوقة من توصيل الغاز للمنازل سنويا".





وأشار نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، : "أي مبنى غير مطابق للمواصفات الأمنية لن يتم توصيل الغاز له.. ونسعى لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد متاح من المواطنين".





وأوضح نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،: "نحن مع خطة الدولة ونعد الخطة لتوصيل الغاز لمتوسط مليون و200 ألف عميل سنويا، ونقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة".



