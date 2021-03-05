ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامح شكري يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات ملف سد النهضة

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:07 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
Advertisements
محمد وديع
أجرى سامح شكري ، وزير الخارجية ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، حيث تناول الاتصال آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي . 

‎أكد السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق ازاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الافريقي، وأضاف أن الوزير شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي ايدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف اشراك المجتمع الدولي في المحدثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.


‎أشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على ضرورة اطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية افريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث أن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالاشارة إلى ان اتصال وزير الخارجية مع السكرتير العام تطرق إلى الاوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والامم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري على اهمية اجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من اهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر توافق على مقترح سوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في أزمة سد النهضة

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة .. بيان مصرى سودانى مشترك

مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

أحمد موسى يحذر من حدوث مشكلات في المنطقة بسبب سد النهضة

أحمد موسى: مفاوضات سد النهضة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي لم تحرز تقدما

أبي أحمد مجرم حرب.. أحمد موسى: مصر والسودان في خطر بسبب سد النهضة

ترشيحاتنا

دولة عربية ترفع الحجر الصحي عن الدخول لبلادها

الوزارة تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين .. فيديو

فيديو جراف.. من الممكن أن أعود .. أمل إبراهيم تظهر بعد اعتزالها 15 عاما

إصابة 9 أشخاص فى حادثي تصادم بطريق السويس

باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور رئيس الزمالك قبل لقاء الترجي

7 أطعمة تعالج الحموضة فى غمضة عين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا