ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:11 م
فيات تيبو ٢٠٢١
فيات تيبو ٢٠٢١
Advertisements
اشرف عطية
تواصل شركة فيات عملاق صناعة السيارات الايطالية تألقها داخل السوق المصري بتطوير العديد من الاصدارات الناجحة في مصر مثل فيات تيبو fiat tipo 2021 ، بعد أن حققت مبيعات كبيرة داخل السوق المصري ، و أعلنت فيات عن طرح فيات تيبو ٢٠٢١ الشكل الجديد رسميا في مصر.

تتوفر فيات تيبو ٢٠٢١ في مصر بمحركين الأول سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات للنسخ الاوتوماتيك .

تأتي فيات تيبو ٢٠٢١ مانيوال بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن متر وناقل الحركة المانيوال من 6 سرعات و هذة النسخة يفضلها الكثير من عشاق القيادة المانيوال خصوصا لأنخفاض سعرها عن باقي الاصدارات .

حصلت فيات تيبو ٢٠٢١ على تغيير في الشكل الخارجي وشبكة تهوية امامية سوداء مع شعار فيات بارز وكبير في وسط الشبكة الأمامية مع بعض التغييرات في الشكل الأمامي والخلفي للسيارة .

سعر فيات تيبو ٢٠٢١ الشكل الجديد :

فيات تيبو ٢٠٢١ اول فئة مانيوال بسعر 197.900 جنيه .

فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني مانيوال بسعر 212.900 جنيه .

فيات تيبو ٢٠٢١ أول فئة أوتوماتيك بسعر 262.900 جنيه .

فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني فئة أوتوماتيك بسعر 304.900 جنيه .

فيات تيبو ٢٠٢١ أول فئة هاتشباك بسعر 284.900 جنيه .

فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني فئة هاتشباك بسعر 329.900 جنيه .
بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور
بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور
بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور
بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور
بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين.. الإفتاء تجيب

الأهلي يهزم الداخلية بدوري رجال الكرة الطائرة

الطب الوقائي بالصحة يزف بشري بشأن كورونا

الإعلامي نزار الفارس يعلن استعداده للتصالح مع رانيا يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا