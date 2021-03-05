بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور



تواصل شركة فيات عملاق صناعة السيارات الايطالية تألقها داخل السوق المصري بتطوير العديد من الاصدارات الناجحة في مصر مثل فيات تيبو fiat tipo 2021 ، بعد أن حققت مبيعات كبيرة داخل السوق المصري ، و أعلنت فيات عن طرح فيات تيبو ٢٠٢١ الشكل الجديد رسميا في مصر.





تتوفر فيات تيبو ٢٠٢١ في مصر بمحركين الأول سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات للنسخ الاوتوماتيك .







تأتي فيات تيبو ٢٠٢١ مانيوال بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن متر وناقل الحركة المانيوال من 6 سرعات و هذة النسخة يفضلها الكثير من عشاق القيادة المانيوال خصوصا لأنخفاض سعرها عن باقي الاصدارات .





حصلت فيات تيبو ٢٠٢١ على تغيير في الشكل الخارجي وشبكة تهوية امامية سوداء مع شعار فيات بارز وكبير في وسط الشبكة الأمامية مع بعض التغييرات في الشكل الأمامي والخلفي للسيارة .







سعر فيات تيبو ٢٠٢١ الشكل الجديد :







فيات تيبو ٢٠٢١ اول فئة مانيوال بسعر 197.900 جنيه .



فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني مانيوال بسعر 212.900 جنيه .



فيات تيبو ٢٠٢١ أول فئة أوتوماتيك بسعر 262.900 جنيه .



فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني فئة أوتوماتيك بسعر 304.900 جنيه .



فيات تيبو ٢٠٢١ أول فئة هاتشباك بسعر 284.900 جنيه .



فيات تيبو ٢٠٢١ ثاني فئة هاتشباك بسعر 329.900 جنيه .

