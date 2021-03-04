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سيارات

سعرها 60 ألف جنيه مواصفات فيات باليو 2006| صور

الخميس 04/مارس/2021 - 10:02 م
فيات باليو
فيات باليو
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أماني نوار
تعتبر فيات باليو من أكثر الموديلات التي لاقت انتشارا كبيرا في بلدان أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، وتم تجميع هذه السيار في الهند وبولندا والمغرب، ويقدر سعر السيارة في السوق المصري 60 ألف جنيه حسب حالتها.

 

كما تعد سيارة فيات باليو موديل 2006 هي سيارة صغيرة إلى حد ما الطول الكلي للجسم هو 3.83 متر، وعرض 1.63 ، الطول بالكاد يصل إلى متر ونصف.

 

من الداخل الكراسي في سيارة باليو مريحة للغاية، وهي منسوجة نسج جيدا، بالإضافة إلى كونسول وسطي وفي الأعلى يوجد راديو وفي الجزء الأسفل ولاعة سجائر، ومقصور صغيرة.

 

تستمد السيارة قوتها بمحركات مختلفة فمنهم محرك 4 إسطوانات من 1.2 لتر ، ويستخدم هذا المحرك 8 صمامات، وقوة محرك 6 حصان وجاءت إصدارات البرازيل وروسيا بمحرك سعة لتر واحد، قوة هذا المحرك هي 66 حصان، تعتبر السيارة من أكثر السيارات الهاتشباك المفضلة للشباب، كما أنها لاقت إقبال كبير في سوق المستعمل.

 

السيارة أيضا من أكثر السيارات المناسبة للمبتدئين في القيادة، والسبب توافر قطع غيارها كما أنها تتميز بانسيابية على الطريق ومناسبة أيضا للسيدات والسير في الطرق المزدحمة.
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