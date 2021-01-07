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سيارات

موافقة نهائية على الاندماج بين فيات وبيجو

الخميس 07/يناير/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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أماني نوار
صوت مالكو الأسهم بشركة بي إس ايه الفرنسية، التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل لصالح الاندماج المقرر، مع شركة فيات كرايسلر الإيطالية، والامريكية لصناعة السيارات.
 
وقالت الشركة في بيان بعد الاجتماع، الذي أجري عبر شبكة الانترنت بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إن الاندماج المقترح حظي بموافقة أغلبية كبيرة.
 
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة كارلو تافاريس الذي من المفترض أن يقود هذا الاندماج قائلا" هذا الاندماج لحظة تاريخية ، وأنا أتعهد بموعد الاندماج قريبا "، وأكد ان من شأن هذا الاندماج تشكيل أكبر رابع شركة لصناعة السيارات في العالم ، وسوف سيتم إطلاق اسم " ستيلانتيس" عليها.

ومن المعروف أن شركتي بس إس ايه، وفيات كرايسلر قررتا الاندماج في ديسمبر عام 2019، وذلك وفقا للمعلومات الاولية، وذلك بحلول نهاية مارس المقبل على أقصى تقدير. 
 
يذكر أن سلطات الاتحاد الاوروبي ستجري تحقيقا موسعا في صفقة اندماج بين مجموعتي فيات كرايسلر " اف سي أيه  " وبيجو ستروين " بي أس آ" ، وذلك خوفا من الاندماج. 

وأكدت فيات من قبل أنه أعلن في أواخر أكتوبر عن صفقة الاندماج التي من المقرر إنجازها في أوائل 2021 على أبعد تقدير.
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